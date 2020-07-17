Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Испанские ученые нашли новый симптом коронавируса, сообщается в журнале JAMA Dermatology.
В исследовании участвовал 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. У 29 процентов обнаружили энантему в ротовой полости – сильную сыпь на слизистой оболочке.
Она появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19. Специалисты пока не знают, насколько широко это распространено среди всех заболевших.
Ученые из Лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета ранее узнали, что коронавирусная инфекция способна поразить ротовую полость. У пациентов могут встречаться петехиальная сыпь, кандидоз, травматические язвы, исчезновение вкусовой чувствительности, увеличение лимфоузлов и другие разнообразные поражения языка и слизистых. В связи с этим эксперты считают, что при обследовании на COVID-19 необходимо проходить осмотр у стоматологов.
Специалист по биологической защите Георгий Фролов предполагал, что необычное раздражение на языке, ощущение заложенности носа и першение в горле могут быть симптомами COVID-19. Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов обратил внимание, что симптомами тяжелой формы заболевания являются высокая температура, кашель и одышка.
Глава отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова указала, что у детей с COVID-19 может встречаться диарея. В то же время, по ее словам, большинство из них переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме с небольшим повышением температуры тела, першением или дискомфортом в горле, умеренным сухим кашлем, потерей обоняния.
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