Китайские ученые обнаружили сбои в иммунитете после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ученые из Института вирусологии Уханя провели исследование воздействия COVID-19 на лимфоциты – клетки крови, которые отвечают за иммунитет, сообщает газета "Известия".

В ходе исследования специалисты выяснили, что лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови) является типичным симптомом у пациентов с коронавирусом. Было проанализировано состояние 55 выздоровевших от COVID-19 людей, чтобы узнать, как со временем меняется количество иммунных клеток в их крови.

Количество лимфоцитов снижается и в том случае, если у человека СПИД. Повреждения иммунной системы в этом случае носят хронический характер. При COVID-19 иммунитет сильно снижен длительное время, но все же этот процесс обратим. При заражении новым патогеном, в организме происходит экспансия лимфоцитов.

Накануне ученые из Лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета заявили, что коронавирусная инфекция способна поразить ротовую полость у пациента. Специалисты сообщили, что у людей с коронавирусом могут встречаться петехиальная сыпь, кандидоз, травматические язвы, исчезновение вкусовой чувствительности, увеличение лимфоузлов и другие разнообразные поражения языка и слизистых.

Ранее специалист по биологической защите Георгий Фролов предположил, что необычное раздражение на языке, ощущение заложенности носа и першение в горле могут быть симптомами COVID-19.

До этого глава отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала часто выявляемый симптом COVID-19 у детей. По мнению специалиста, о наличии инфекции в организме ребенка может свидетельствовать диарея.

