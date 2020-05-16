Рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Симптомами тяжелой формы заболевания COVID-19 является высокая температура, кашель и одышка, заявил главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов.

"Первое – температура свыше 38,5 градусов Цельсия, второе – кашель, третье – одышка. Это большая частота дыханий – 20-30 движений в минуту", – рассказал Морозов в эфире в эфире передачи "Здоровье" на Первом канале.

Он добавил, что также симптомом является снижение уровня кислорода в крови.

Врач и телеведущая Елена Малышева отметила, что одышка является серьезным симптомом, при котором нужна госпитализация.

"Одышка – это ощущение нехватки воздуха", – рассказала она.

Также специалисты отметили среди симптомов тяжелой формы COVID-19 посинение кожного покрова и слизистой оболочки. Они отметили, что посинеть могут губы и ногти.



В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что изменение обоняния и его потеря могут стать симптомами коронавируса. Однако окончательного заключения о частоте подобного симптома в РФ сейчас нет. При этом людям напоминают, что если наблюдается нарушение обоняния с повышением температуры, кашлем, одышкой, то надо в срочном порядке обращаться за медицинской помощью.