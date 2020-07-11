Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19

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Высокий уровень сахара в крови в два раза увеличивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, которое опубликовано в журнале Diabetologia.

Специалисты сделали выводы на основании историй болезни более 600 жителей города Ухань, госпитализированных с COVID-19 в период с 24 января по 10 февраля.

Ученые выяснили, что пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от вызванных коронавирусом осложнений в 2,3 раза чаще других.

"В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29 процентов, тогда как лишь 12% населения Китая являются диабетиками", – говорится в исследовании.

Накануне ученые из Лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета заявили, что коронавирусная инфекция способна поразить ротовую полость у пациента. Специалисты сообщили, что у людей с коронавирусом могут встречаться петехиальная сыпь, кандидоз, травматические язвы, исчезновение вкусовой чувствительности, увеличение лимфоузлов и другие разнообразные поражения языка и слизистых.

Ранее специалист по биологической защите Георгий Фролов предположил, что необычное раздражение на языке, ощущение заложенности носа и першение в горле могут быть симптомами COVID-19.

До этого глава отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала часто выявляемый симптом COVID-19 у детей. По мнению специалиста, о наличии инфекции в организме ребенка может свидетельствовать диарея.

