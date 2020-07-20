В Москве почти на 90% снизилось число обращений за пособиями по безработице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что с окончанием периода действия временных ограничений число обращений за пособиями по безработице сократилось почти на 90 процентов.
По ее словам, с началом пандемии удалось быстро перевести систему подачи заявок в онлайн-режим. В результате появилась возможность получить статус безработного дистанционно.
Ракова добавила, что в апреле в центр ежедневно поступало более 10 тысяч заявок. На сегодняшний день количество обратившихся за пособием сократилось до 1200-1500 в день.
"Это связано с тем, что рынок труда оживает – снимаются введенные ранее ограничения, все больше компаний и сотрудников возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места", – заключила Ракова.
Как пишет портал мэра и правительства столицы, московский рынок труда – один из самых благоприятных в стране. Однако с началом пандемии уровень безработицы в столице повысился и составляет 2,72 процента.
На сегодняшний момент 196 тысяч москвичей признаны безработными и стоят на учете в центре занятости населения. При этом более 60 процентов из них заинтересовано в скорейшем трудоустройстве.
Ранее Ракова рассказала, что более 25 тысяч человек уже трудоустроились и снялись с учета. Она также указала, что на данный момент в банке центра "Моя работа" можно найти более 70 тысяч вакансий.
Кроме того, сообщалось, что в Москве запустили онлайн-платформу "ВРаботе" с вакансиями для молодежи. Сервис сделан на основе социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram и функционирует как чат-бот.
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