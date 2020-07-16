Эксперты объяснили, почему в период пандемии стали резко востребованы грузчики и водители

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Востребованность грузчиков и водителей в период пандемии могла быть спровоцирована всплеском онлайн-покупок среди населения. Либо это просто изменения в структуре занятости за более длительный период, рассказали эксперты в диалоге с Москвой 24.
"В период пандемии горожане стали намного активнее заказывать еду и товары через интернет. И как раз не хватало людей, которые развозили продукцию. Выручка компаний, занимающихся онлайн-ретейлом, выросла в 2-3 раза, в связи с этим был срочный спрос на рабочие профессии", – пояснила Москве 24 генеральный директор рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова.
При этом Долякова отметила, что вряд ли такая тенденция будет сохраняться в ближайшие месяцы. "В период пандемии компании брали сотрудников не в штат, а на проектную работу. Сейчас мы видим тенденцию, что проекты заканчиваются. Около 15% из вновь набранных сотрудников оставили, а остальных отпускают, потому что продажи перешли в офлайн, покупатели с удовольствием стали ходить в магазины и совершать покупки", – подчеркнула Долякова.
В свою очередь, старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Алексей Ощепков считает, что пандемия не повлияла на востребованность водителей и грузчиков.
Ощепков отметил, что если взять репрезентативные общероссийские обследования, где можно проследить распределение занятости по профессиям, то количество людей, работающих водителями, в среднем находится в пределах 8–12% от общего числа. Примерно такой же процент занимают продавцы.
Согласно исследованиям Минэкономразвития, в тройку лидеров популярных у работодателей профессий за апрель – май 2020 года вошли врачи, грузчики и программисты junior-звена. В топ-10 также попали разработчики программного обеспечения, водители, директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: