Эксперты объяснили, почему в период пандемии стали резко востребованы грузчики и водители

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Востребованность грузчиков и водителей в период пандемии могла быть спровоцирована всплеском онлайн-покупок среди населения. Либо это просто изменения в структуре занятости за более длительный период, рассказали эксперты в диалоге с Москвой 24.

"В период пандемии горожане стали намного активнее заказывать еду и товары через интернет. И как раз не хватало людей, которые развозили продукцию. Выручка компаний, занимающихся онлайн-ретейлом, выросла в 2-3 раза, в связи с этим был срочный спрос на рабочие профессии", – пояснила Москве 24 генеральный директор рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова.





Татьяна Долякова генеральный директор рекрутингового агентства ProPersonnel Буквально за неделю произошел всплеск потребления продуктов онлайн, стало не хватать персонала. Поэтому компании моментально усилили те зоны рабочих профессий, которые развозили и комплектовали эту продукцию. В связи с чем стали востребованы и грузчики, и водители, и курьеры.

При этом Долякова отметила, что вряд ли такая тенденция будет сохраняться в ближайшие месяцы. "В период пандемии компании брали сотрудников не в штат, а на проектную работу. Сейчас мы видим тенденцию, что проекты заканчиваются. Около 15% из вновь набранных сотрудников оставили, а остальных отпускают, потому что продажи перешли в офлайн, покупатели с удовольствием стали ходить в магазины и совершать покупки", – подчеркнула Долякова.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Алексей Ощепков считает, что пандемия не повлияла на востребованность водителей и грузчиков.





Алексей Ощепков старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Водители всегда были в топе – и до пандемии, и два года назад. Это никак не связано с пандемией, скорее это медленные изменения в структуре занятости. Такие изменения за месяц-два не происходят.

Ощепков отметил, что если взять репрезентативные общероссийские обследования, где можно проследить распределение занятости по профессиям, то количество людей, работающих водителями, в среднем находится в пределах 8–12% от общего числа. Примерно такой же процент занимают продавцы.

Согласно исследованиям Минэкономразвития, в тройку лидеров популярных у работодателей профессий за апрель – май 2020 года вошли врачи, грузчики и программисты junior-звена. В топ-10 также попали разработчики программного обеспечения, водители, директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.