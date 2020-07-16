Названы наиболее востребованные профессии в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты Минэкономразвития опубликовали рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий. Об этом сообщает газета "Известия".
Аналитики при подготовке перечня изучили порядка 120 тысяч уникальных вакансий за период апреля – мая 2020 года, размещенных на сервисах по поиску работы. Возглавили список врачи, грузчики и программисты junior-звена.
В топ-10 при составлении рейтинга были включены разработчики программного обеспечения, водители, директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.
Специалисты отметили, что, несмотря на пандемию коронавируса, работодатели недостаточно заинтересованы в системных администраторах и управляющих системами дистанционного обучения – эти позиции оказались на 30-м и 32-м местах перечня.
В Минэкономразвития отметили, что наибольшим спросом в целом пользуются представители профессий средней квалификации – на них приходится 73% вакансий.
Что касается перспектив развития рынка труда, то в медицине, возглавившей перечень востребованных профессий, эта тенденция развивается в сторону спроса на управленческие компетенции и принятие решений по данным. Кроме того, востребованы услуги медицинских аналитиков и реабилитологов.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин поддержал введение компенсации расходов граждан на удаленную работу. По словам сенатора, в обновленном законодательстве надо прописать все аспекты данной формы рабочей деятельности.
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