В Совфеде поддержали компенсации расходов граждан на удаленную работу

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин в ходе беседы с Москвой 24 поддержал компенсацию расходов граждан на удаленную работу. По его мнению, необходимо прописать в ТК все нюансы, касающиеся удаленной работы.

"Я считаю, надо это поддерживать. Все сводится к тому, что у нас в Трудовом кодексе просто не было понятия удаленного режима работы. Нужно прописать в нем все нюансы, чтобы работодатель мог организовывать наиболее оптимальные условия работы", – заявил Епишин.

Сенатор отметил, что и раньше работодатель мог покрывать расходы своих сотрудников, например оплачивая бензин для служебного автомобиля, но это не было прописано в ТК РФ. По его мнению, необходимо урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

Однако, по словам Епишина, компенсация расходов работника не должна быть обязательной.

"Все должно происходить на договорной основе, это не должно быть обязательством для работодателя. Важно учитывать такие моменты при заключении контракта", – считает политик.

Ранее стало известно, что в России могут компенсировать расходы граждан на удаленную работу.

Так, Минтруд РФ поддержал законопроект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы. В частности, в проекте предусматривается компенсация расходов работников на электроэнергию.

По словам первого зампреда комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, у работников появится возможность запросить у работодателя компенсацию расходов на электроэнергию, а также амортизацию цены личного компьютера.

"Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат", – рассказал Тарасенко, который является одним из авторов документа.