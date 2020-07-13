В России предложили компенсировать расходы граждан на удаленную работу

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В России могут компенсировать расходы граждан на удаленную работу. Об этом сообщает газета "Известия".
Так, Минтруд РФ выразил поддержку законопроекту поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы. В частности, в проекте предусматривается компенсация расходов работников на электроэнергию.
По словам первого зампреда комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, у работников появится возможность запросить у работодателя компенсацию расходов на электроэнергию, а также амортизацию цены личного компьютера.
"Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат", – рассказал Тарасенко, который является одним из авторов документа.
Специалист отметил, что в связи с пандемией COVID-19 количество дистанционных работников в России увеличилось с 30 тысяч человек до 5 миллионов. При этом многие работники пожаловались на "жесткую эксплуатацию со стороны работодателей". В частности, начало и конец рабочего дня перестали иметь четкие границы, а начальство совершало звонки подчиненным среди ночи.
При этом в Минтруде потребовали от авторов законопроекта уточнить значение понятий "неприкосновенность времени отдыха", а также "время взаимодействия". Кроме того, должен быть уточнен перечень последствий, наступающих при отказе работника переходить в режим временной удаленной работы.
По информации издания, в доработке законопроекта принимали участие профсоюзы и работодатели.
16 июня В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы. Данная инициатива была призвана дополнить и детализировать положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, которая посвящена особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников.
В частности, в проекте были прописаны нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников. Помимо того, регламентировались типы удаленной работы.
Данная инициатива призвана дополнить и детализировать положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, которая посвящена особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников.
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