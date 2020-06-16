В ГД внесли законопроект о регулировании удаленной работы

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В Госдуму был внесен законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Текст документа появился в электронной базе данных нижней палаты.

Данная инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, которая посвящена особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников.

"Временной дистанционной (удаленной) работой является режим работы, предусматривающий временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя", – следует из документа, направленного председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Так, в законопроекте есть нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников. Помимо того, регламентируются типы удаленной работы.

В пояснительной записке говорится, что принятие изменений в ТК РФ будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями. Кроме того, будут закреплены новые права между сторонами.

Ранее стало известно, что большинство российских компаний хотят сохранить удаленную работу. В частности, 59% хотят перевести на удаленную работу только часть сотрудников, а 15% – всех.