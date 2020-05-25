Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время самоизоляции зарплатой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала действия ограничительных мер, объявленных из-за коронавируса, зарплата уменьшилась у 58% россиян, сообщает РБК со ссылкой на данные онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру".

Опрос, проведенный в мае среди более чем 2,3 тысячи трудоустроенных россиян старше 18 лет, также показал, что заработок остался на прежнем уровне у 39% россиян. 3% сообщили об увеличении зарплаты.

66% опрошенных также заявили о снижении премиальной части своего дохода.

Ранее в Совете Федерации предложили ввести уголовную ответственность для собственников и руководителей предприятий за "серые" зарплаты. По словам главы бюджетного комитета Анатолия Артамонова, нужно прописать существенные штрафы.