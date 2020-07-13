РЖД начали обучение женщин по специальности "помощник машиниста"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В программе РЖД по подготовке женщин-машинистов участвуют 36 человек, сообщает Агентство "Москва".
К обучению по специальности "помощник машиниста" в учебном центре профессиональных квалификаций Екатеринбурга приступила группа из 20 женщин.
Такие учебные центры также есть в Москве и Санкт-Петербурге. Набор в группы и прием заявок женщин, которые хотят обучиться по профессии, продолжается.
Теоретические и практические занятия длятся 24 недели. На теории будущие помощники машиниста изучают правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда и устройство подвижного состава.
Затем на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину машиниста, женщины отрабатывают навыки вождения поездов.
На обучение профессии помощника машиниста могут претендовать граждане старше 18 лет с образованием не ниже среднего общего. Кроме того, необходимо пройти медицинское обследование – в том числе психофизиологического профиля.
Начальник столичной подземки Виктор Козловский ранее заявил, что женщины-машинисты будут работать в Москве с 2021 года. По предварительным данным, они выйдут на Филевскую линию метро.
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