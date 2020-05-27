Более 200 вариантов названий предложили москвичи для чат-бота в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи выбирают имя для будущего чат-бота, который станет помощником для пассажиров метро.

Конкурс проходит на страницах метрополитена в социальных сетях. Под публикацией горожане оставили уже более 200 вариантов имен для чат-бота. Около 400 человек менее чем за две недели приняло участие в конкурсе на выбор имени для трех вариантов внешности виртуального помощника: мужчины, женщины и робота.

Так, женщину предлагают назвать Зинаидой в честь первой в СССР женщины-машиниста паровоза Зинаиды Троицкой. Также встречаются следующие варианты: Стелла Александровна Комсомольская, Майя Новогиреевна Люблинская и Мария Метрошина. Виртуальному помощнику-мужчине предлагают дать такие имена, как диспетчер Вагон Метрополитенович, Май Академович Арбатский и дядя Сокол. Однако чаще всего жители столицы предлагают имена для робота – Метровед, кот Метроскин, БОТяня, Диаметр, Виталя, Ментрончик и Жетончик.

При этом большинство лайков набрали комментарии, где предложены имена Метрофан, Метрошка, Лазаревич, Метробот и Ортем (слово "метро" наоборот).

Все желающие могут поделиться своими идеями до 5 июня. Наиболее интересные попадут на голосование в проекте "Активный гражданин". Авторы лучших имен получат подарки от Московского метрополитена.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее рассказал, что виртуальный помощник в реальном времени подскажет информацию о работе метро, а также поможет составить заявку на склад забытых вещей или на сопровождение инспекторов ЦОМП. При необходимости, чат-бот подключит к разговору оператора.

Ожидается, что в перспективе бот научится считывать настроение собеседника, будет в курсе современных трендов и мемов и даже сможет шутить. Технологию планируют включить в код сайта метро, в приложение "Метро Москвы", а также в ряд популярных мессенджеров.

