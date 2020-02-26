В метро запустят чат-бота для помощи пассажирам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский метрополитен запустит чат-бота для помощи пассажирам. Тестирование технологии столичной подземки стартует во втором полугодии 2020 года, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Виртуальный помощник в реальном времени подскажет важную информацию о работе московского метро, а также поможет составить заявку на склад забытых вещей или на сопровождение инспекторов ЦОМП. Если нужно, подключит к разговору оператора", – объяснил специалист.

По словам представителя мэрии, в перспективе бот научится считывать настроение собеседника, будет в курсе современных трендов и мемов и даже сможет шутить. Значительная часть ответов на популярные вопросы будет систематизирована.

Технологию планируют включить в код сайта Московского метрополитена, в приложение "Метро Москвы", а также в ряд популярных мессенджеров.

Ранее в среду, 26 февраля, сообщалось о запуске чат-бота на портале mos.ru. Пока виртуальный помощник работает в тестовом режиме. Обратиться с вопросом можно во вкладке "Обратная связь".

