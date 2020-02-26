Чат-бот появился на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чат-бот заработал на mos.ru в тестовом режиме. Виртуальный помощник будет консультировать пользователей по вопросам о работе сервисов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Обращения он принимает в чате службы поддержки mos.ru, доступном во вкладке "Обратная связь". Виртуальный консультант обрабатывает порядка 25 процентов обращений горожан. В его базу знаний заложено более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать в своих ответах.

Чат-бот способен оперативно выдать информацию на простые запросы, например, о записи к врачу и оплате услуг ЖКХ. Если вопрос окажется сложным, он обратится к оператору.

Электронных сервисов в Москве становится больше. Для горожан доступны приложение "Моя Москва" на базе mos.ru, проект "Московская электронная школа", "Активный гражданин".

Через приложение "Госуслуги Москвы" жители столицы могут через приложение оплачивать коммунальные услуги, записываться к врачу, смотреть оценки ребенка в школе и многое другое. Портал "Наш город" дает горожанам возможность контролировать состояние инфраструктуры, проезжей части, транспортных узлов, освещения, уборки, благоустройства территорий.

Для малого и среднего бизнеса есть свой сервис – MBM.MOS.RU, который обновили в 2019 году. На нем собрана актуальная информация для предпринимателей.

Планируется запуск еще одного сервиса – оповещающего родителей о школьном меню. Разработка системы ежедневного информирования будет вестись до мая.

В 2014 году на линиях общегородского контакт-центра (ОКЦ) появился виртуальный оператор. Он принимает сотни тысяч звонков в месяц. По статистике, робот находит информацию в базе знаний в 10–15 раз быстрее, чем обычный оператор. Он также помогает разгрузить операторов и берет на себя часть нагрузки в пиковый период.

По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, к апрелю 2019 года число горожан, которые готовы разговаривать с роботом, выросло с 73 до 91 процента.