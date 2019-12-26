Приложение "Госуслуги Москвы" скачали более 3,5 млн раз с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году более 3,5 миллиона раз скачали мобильное приложение "Госуслуги Москвы", с помощью которого горожане могут получить самые необходимые услуги онлайн. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Жители столицы могут через приложение оплачивать коммунальные услуги, записываться к врачу, смотреть оценки ребенка в школе и многое другое.

"Мы постоянно развиваем мобильное приложение, чтобы сделать его максимально удобным для горожан. Так, недавно у пользователей появилась возможность записать питомца на прием в ветеринарную клинику, добавились новые сервисы для держателей карты москвича. С каждым годом приложение набирает популярность у москвичей", – приводится в материале сообщение пресс-службы департамента информационных технологий.

В сообщении говорится, что самыми популярными по количеству запросов в этом году стали сервисы "Электронный дневник", "Запись к врачу" и "Мой ребенок в школе". Также были востребованы "Начисления за ЖКУ" и "Передача показаний счетчиков воды".

Ранее в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" появилась категория "Зимние виды работ". Там москвичи могут оставить онлайн-заявку по 16 темам, которые связаны с уборкой дворов, улиц и других территорий города.

Кроме того, москвичи активно пользуются порталом "Наш город". Там зарегистрировано более полутора миллионов горожан. В среднем каждый день ресурс помогает устранять около 2,5 тысячи проблем.

За восемь лет работы портала устранено более 500 тысяч проблем, связанных с уборкой дворов и дорог, более 450 тысяч проблем с ямами во дворах и на дорогах и более 190 тысяч проблем освещения в подъездах домов. Всего было решено около 3,8 миллиона проблем.

Портал "Наш город" – онлайн-сервис, на который москвичи могут присылать фотографии проблемных участков во дворах, домах, на дорогах и других элементах городской инфраструктуры.

