В приложении "Госуслуги Москвы" появились новые функции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мобильном приложении "Госуслуги Москвы" появились новые возможности. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, после обновления в разделе "Помощь" появились готовые ответы и рекомендации по популярным вопросам. Для удобства горожан вопросы поделены на 12 категорий, куда входят "Внесение показаний", "Запись к врачу", "Начисления за ЖКУ" и другие.

Для обладателей карты москвича специалисты подготовили удобный фильтр, благодаря которому горожане могут отсортировать их по размеру скидки, видам товаров и услуг, а также по наименованию. Для того чтобы получить скидку, необязательно иметь карту при себе. Ее можно также добавить в мобильное приложение.

После обновления горожане могут теперь также настроить подписку на получение push- и/или email-уведомлений с напоминанием о передаче показаний приборов учета электроэнергии.

Подписку о ежегодной плановой вакцинации от бешенства и других заболеваний могут оформить и владельцы питомцев в разделе "Ветеринарные". Уведомления будут приходить тем, кто за последний год пользовался услугой вакцинации в государственных ветеринарных клиниках или выездных прививочных пунктах. Также напоминания получат и те, кто посетил ветклинику и предоставил информацию о дате вакцинации из паспорта животного.

Приложение "Госуслуги Москвы" появилось в 2012 году. Оно создавалось для жителей города, которые предпочитают получать услуги с помощью смартфона. Мобильное приложение, доступное в App Store и Google Play, объединяет полезные для горожан образовательные, коммунальные и транспортные сервисы.

