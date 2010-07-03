Пользователями карты москвича стали 5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Картой москвича пользуются почти пять миллионов жителей столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Проекту "Карта москвича" 18 лет. Сначала льготники получали по ней соцвыплаты и пособия. Теперь опций намного больше: льготный и бесплатный проезд, скидки на товары и услуги, платежи. Можно оплатить услуги ЖКХ, записаться к врачу", – уточнил мэр.

На портале мэра и правительства столицы уточняется, что 75 процентов держателей – это пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и члены многодетных семей. 11 процентов составляют учащиеся школ и колледжей, девять процентов – студенты, четыре процента – молодые мамы. Еще один процент приходится на другие льготные категории граждан.

В прошлом году карты москвича начали выдавать также аспирантам и ординаторам, за этот период их получили 20 тысяч человек из этих категорий.

Самым популярным сервисом для владельцев карты москвича в 2018 году оказались скидки в магазинах – партнерах проекта. Этой возможностью пользуются 90 процентов их держателей. Найти магазины, кафе, аптеки, турфирмы и фитнес-клубы, в которых действуют скидки по социальной карте, можно на портале mos.ru и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Вторая по популярности функция социальной карты – льготный проезд в общественном транспорте и пригородных поездах. Ею пользуются 85 процентов пользователей – около 3,3 миллиона горожан.

В ближайшее время функционал карты будет расширен. Также скоро держатели карты смогут пользоваться льготным и бесплатным проездом на МЦД.

