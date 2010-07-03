Пользователями карты москвича стали 5 млн человек

18:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Картой москвича пользуются почти пять миллионов жителей столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Проекту "Карта москвича" 18 лет. Сначала льготники получали по ней соцвыплаты и пособия. Теперь опций намного больше: льготный и бесплатный проезд, скидки на товары и услуги, платежи. Можно оплатить услуги ЖКХ, записаться к врачу", – уточнил мэр.
На портале мэра и правительства столицы уточняется, что 75 процентов держателей – это пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и члены многодетных семей. 11 процентов составляют учащиеся школ и колледжей, девять процентов – студенты, четыре процента – молодые мамы. Еще один процент приходится на другие льготные категории граждан.
В прошлом году карты москвича начали выдавать также аспирантам и ординаторам, за этот период их получили 20 тысяч человек из этих категорий.
Самым популярным сервисом для владельцев карты москвича в 2018 году оказались скидки в магазинах – партнерах проекта. Этой возможностью пользуются 90 процентов их держателей. Найти магазины, кафе, аптеки, турфирмы и фитнес-клубы, в которых действуют скидки по социальной карте, можно на портале mos.ru и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".
Вторая по популярности функция социальной карты – льготный проезд в общественном транспорте и пригородных поездах. Ею пользуются 85 процентов пользователей – около 3,3 миллиона горожан.
В ближайшее время функционал карты будет расширен. Также скоро держатели карты смогут пользоваться льготным и бесплатным проездом на МЦД.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: