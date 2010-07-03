Более 1,5 миллиона москвичей пользуются порталом "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более полутора миллионов москвичей зарегистрированы на портале "Наш город". В среднем каждый день ресурс помогает устранять около 2,5 тысячи проблем, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За восемь лет работы портала устранено более 500 тысяч проблем, связанных с уборкой дворов и дорог, более 450 тысяч проблем с ямами во дворах и на дорогах и более 190 тысяч проблем освещения в подъездах домов. Всего было решено около 3,8 миллиона проблем.

Портал "Наш город" – онлайн-сервис, на который москвичи могут присылать фотографии проблемных участков во дворах, домах, на дорогах и других элементах городской инфраструктуры.

В течение восьми рабочих дней сообщение рассмотрят и примут меры. В этом году почти половину заявленных жалоб решили в срок до двух дней.

Волонтеры портала провели на городских территориях 21 тысячу проверок, по итогам которых было устранено более 16 тысяч нарушений.

Также на портале можно узнать о капитальном ремонте, управляющих организациях, отключении горячей воды, благоустройстве, объектах рекламы, торговли и строительства, а также о маршрутах общественного транспорта.