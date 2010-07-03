Портал "Наш город" помог решить более 3,7 млн проблем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 3,7 миллиона проблем москвичей помог решить электронный портал "Наш город" за восемь лет существования. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Восемь лет назад, если в подъезде ломалась дверь, на дороге появлялась яма или возникала еще какая-то подобная проблема, нужно было потратить немало сил, времени и нервов, чтобы ее решить", – поделился руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

По его словам, с появлением портала "Наш город" ситуация глобально изменилась. Теперь, чтобы решить ту или иную проблему, не нужно ходить по инстанциям, достаточно иметь под рукой телефон или компьютер с доступом в интернет.

Для удобства пользователей есть единый классификатор проблемных тем, который разделен на десять категорий. Специалисты портала гарантируют решить проблему в течение восьми рабочих дней, в редких случаях этот срок увеличивается.

Портал "Наш город" создали в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. Пользователи могут контролировать своевременность и качество работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений.

Также жители города контролируют работу метро, чистоту и порядок во дворах и городских парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, следят за работой поликлиник и ценами в аптеках.

