В приложении "Госуслуги Москвы" появилась категория "Зимние виды работ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мобильном приложении "Госуслуги Москвы" появилась категория "Зимние виды работ". Там москвичи могут оставить онлайн-заявку по 16 темам, которые связаны с уборкой дворов, улиц и других территорий города. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель проекта "Мобильные сервисы" департамента информационных технологий столицы Олег Филимонов рассказал, что с помощью приложения горожане смогут информировать о снеге и наледи во дворах, на парковках, отсутствии отопления в доме и качестве заливки катков.

"Для удобства горожан мы собрали эти темы заявки в одной категории, чтобы пользователям было проще найти нужную", – приводятся в сообщении слова Филимонова.

Отмечается, что оставить сообщение можно с помощью портала "Наш город". Ответить на него органы власти должны в течение восьми рабочих дней.

Кроме того, москвичи активно пользуются порталом "Наш город". Там зарегистрировано более полутора миллионов горожан. В среднем каждый день ресурс помогает устранять около 2,5 тысячи проблем.

За восемь лет работы портала устранено более 500 тысяч проблем, связанных с уборкой дворов и дорог, более 450 тысяч проблем с ямами во дворах и на дорогах и более 190 тысяч проблем освещения в подъездах домов. Всего было решено около 3,8 миллиона проблем.

Портал "Наш город" – онлайн-сервис, на который москвичи могут присылать фотографии проблемных участков во дворах, домах, на дорогах и других элементах городской инфраструктуры.

