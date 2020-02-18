В Москве появится электронный сервис ежедневного информирования родителей о школьном меню

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Электронный сервис, оповещающий родителей о школьном меню, появится в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии по образованию, науке и культуре Общественной палаты Москвы Марию Лазутову.

Она отметила, что разработка системы ежедневного информирования будет вестись до мая. Созданием сервиса будет заниматься столичный департамент информационных технологий.

"Есть задача прямого информирования родителей и законных представителей учащихся о рационах меню в образовательных организациях города", – отметила Лазутова.

Как сообщалось ранее, из исследования ВЦИОМ, которое было представлено на круглом столе, следует, что уровень качества школьного питания удовлетворяет большинство родителей московских школьников.