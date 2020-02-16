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Москва 24

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Политика

16 февраля, 22:47

Путин рассказал, что идею о бесплатном питании для начальных классов поддержали не сразу

политика власть общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Владимир Путин заявил, что инициативу о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов сначала не одобрили. Кадры состоявшейся после заседания рабочей группы беседы показали в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Непросто далось. Все были против", – заявил президент.

15 февраля в ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. Сергей Собянин напомнил, что в Москве в начальных школах оно уже доступно.

13 февраля Госдума во втором чтении одобрила законопроект о бесплатном горячем питании для учеников. В январе депутат Госдумы Василий Власов также выступил с инициативой обеспечить бесплатным питанием студентов дневного отделения. Сейчас в отдельных вузах получить его можно, предоставив доказательства сложного материального положения или причастности к социально незащищенным гражданам.

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