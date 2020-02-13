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Политика

13:59

Госдума во втором чтении приняла законопроект о бесплатном питании для школьников

власть образование политика

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Государственная дума во втором чтении одобрила проект, касающийся обеспечения школьников бесплатным горячим питанием, сообщает спикер парламента Вячеслав Володин.

"Госдума приняла во втором чтении законопроект о качественном и здоровом питании школьников. Президент РФ Владимир Путин внес в него поправку, что обеспечение горячим питанием всех учащихся начальной школы должно быть обязательным и бесплатным", – цитирует его Агентство "Москва".

Володин отметил, что этот законопроект поможет в укреплении здоровья российских детей. Данная инициатива позволит каждому ученику получить бесплатный обед в школе.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой обеспечить бесплатным питанием и российских студентов, обучающихся на дневном отделении. Это необходимо в связи с тем, что они проводят большую часть времени в учебном заведении, в связи с чем не успевают нормально поесть.

Ранее депутат Госдумы предложил ввести скидку на оплату услуг ЖКХ онлайн.

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