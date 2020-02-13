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Москва 24

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Общество

11:04

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ онлайн

общество власть

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций, сообщает RT.

В своем письме министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву парламентарий пояснил, что предоставление скидки связано с экономией средств на бумагу и услуги почты.

Он также отметил, что сейчас оплата коммунальных слуг остается весомой статьей расходов российских граждан, а согласно действующим нормам возможность отказа от бумажного носителя не предусмотрена.

Размер скидки, по мнению депутата, следует рассмотреть после принятия соответствующего решения. Он также предложил обязать компании, которые размещают рекламу на квитанциях, выплачивать гражданам определенный процент на оплату услуг ЖКХ.

Ранее сообщалось, что коллекторов могут допустить до взыскания с граждан долгов по ЖКХ. Разработка проекта велась на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.

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