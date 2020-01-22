Коллекторам могут разрешить взыскивать долги по ЖКХ

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Коллекторов могут допустить до взыскания с граждан долгов по ЖКХ. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

По информации издания, разработка проекта велась на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.

Согласно обновленным данным, предлагается возложить взыскание с россиян просроченных задолженностей по оплате коммунальных услуг и жилья на профессиональные коллекторские агентства. Отмечается, что такие долги будут исключены из обязательного досудебного порядка возврата просроченного платежа.

Как сообщает издание, окончательный вариант документа еще не принят, ряд положений требует уточнений.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете деятельности коллекторов. Отмечалось, что нередко заемщики сталкиваются с незаконными действиями коллекторов, доходящими до угроз и шантажа.