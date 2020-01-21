В ГД внесен законопроект о запрете деятельности коллекторов

Фото: depositphotos/photographee.eu

Депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Юрий Волков внесли законопроект, запрещающий коллекторскую деятельность в России, сообщает РИА Новости.

"Считаем необходимым запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", – заявили разработчики проекта закона.

Кроме того, депутаты предложили с 1 января 2021 года считать утратившим силу закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и соответствующие поправки в ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Депутаты подчеркнули, что зачастую заемщики сталкиваются с незаконными действиями коллекторов – "угрозами, шантажом". Кроме того, микрофинансовые организации незаконно передают коллекторским агентствам права взыскания по потребительским займам с личными данными третьих лиц. Коллекторы же в общении с должниками применяют обычно различные методы психологического давления, вынуждая людей обращаться в правоохранительные органы, которые в свою очередь на такие жалобы не реагируют.

"Указанные обстоятельства демонстрируют, что рынок коллекторских услуг по-прежнему остается криминализированным, а предпринятые на федеральном уровне меры по его регулированию не привели к изменению ситуации", – отмечают авторы законопроекта.

Ранее президент "Национальной ассоциации коллекторских агентств" Эльман Мехтиев рассказал о просрочках россиян по кредитам. Он отметил, что больше всего долгов россияне имеют по автокредитам (17%), кредитным картам (14%).