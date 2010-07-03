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Москва 24

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Общество

16:23

Коллекторы рассказали, какие сферы больше всех должны по кредитам

общество экономика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Президент "Национальной ассоциации коллекторских агентств" Эльман Мехтиев рассказал о просрочках россиян по кредитам. Об этом информирует НСН.

По словам эксперта, общая сумма долгов граждан составляет порядка 17 триллионов рублей. Также отмечается, что уровень просрочки по российским стандартам бухгалтерского учета находится на уровне около 700 миллиардов рублей, что составляет порядка 5% от всего объема долговых выплат.

"Если говорить о том, каких долгов стало больше в работе у коллекторов, это зеркало того, что происходит, прежде всего автокредитов (17%), кредитных карт (14%)", – отметил Мехтиев.

Помимо этого, он сообщил, что потребительские кредиты упали с 82 до 68%, займы по ипотеке в прошлом году были равны 1,2%, сейчас же этот показатель составляет 0,6%. С долгами по ЖКХ коллекторы сталкиваются крайне редко, однако они составляют свыше 1 триллиона рублей, добавил эксперт.

Отмечается, что закредитованность жителей страны в 2019 году угрожает России экономической стагнацией. Каждый второй заемщик вынужден отдавать более половины доходов на закрытие кредитов.

Ранее эксперты перечислили основные причины неплатежей по кредитам. Кроме прочих, было особенно выделено слабое планирование семейного бюджета.

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