В правительстве хотят защитить пенсии от взыскания долгов

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Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений подготовила документы для правительства, с помощью которых планируется ограничить удержание долгов с пенсий. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на подтверждение из Минтруда и Минэкономразвития.

Отмечается, что в случае утверждения документа, "неприкосновенными" для взыскания долгов станут страховая пенсия по старости и инвалидности, накопительная пенсия, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности. Сейчас банковские задолженности и штрафы запрещается взыскивать только с различных социальных выплат.

Авторы поправок подчеркивают, что имеющаяся на данный момент возможность списывать долги с пенсий нивелирует право на социальное обеспечение, которое гарантировано Конституцией РФ.

При этом уточняется, что документ предусматривает удержание из пенсии задолженности по ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления. Однако это станет возможно лишь в случаях, когда размер пенсии будет больше величины прожиточного минимума.

Ранее стало известно об индексации пенсии с 1 января 2020 года. Предполагается, что в среднем выплаты пенсионерам увеличатся на тысячу рублей в месяц.

В то же время в Ногинске местный житель запустил новую акцию. Мужчина подвозит пенсионеров на автомобиле совершенно бесплатно. Он предлагает всем желающим присоединиться к доброму делу.