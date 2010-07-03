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Общество

17:31

75-летний пенсионер отремонтировал ветхую переправу в Татарстане

общество

Фото: скриншот видео youtube.com/БИЗНЕС Online

75-летний пенсионер восстановил старинную подвесную переправу через реку Казанку в Татарстане. Мужчина занимался ремонтом в свободное от основной работы время, сообщает "Мир 24".

На восстановление достопримечательности ушло почти четыре года. Сначала материалы для моста Николай Трофимов закупал на пенсию. Потратил 80 тысяч рублей. Затем ему стали помогать – общими силами собрали еще около 60 тысяч.

Стройматериалы пенсионер возил на велосипеде. Однажды с помощником чуть не упали с моста в реку.

О "Мосте дяди Коли" узнали благодаря выложенным в соцсетях селфи на его фоне. Несколько раз у моста проводили субботники. Недавно Николая Трофимова поблагодарил президент республики Рустам Минниханов.

Пенсионер отмечает, что мост является частью старого детского лагеря "Ласточка", где он 34 года вел кружок по слесарному делу. 10 лет назад лагерь закрыли. Трофимов не оставляет надежды, что лагерь удастся восстановить.

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