В Москве открылось бесплатное кафе для пенсионеров

Фото: телеканал "ТВ Центр"

Бесплатное кафе "Добродомик" для пенсионеров заработало на северо-западе Москвы.

Как сообщает телеканал "ТВ Центр", столовая находится на Тушинской улице около метро "Тушинская". При посещении необходимо иметь с собой пенсионное удостоверение.

Основатель проекта Александра Синяк отметила, что меню составляет "стандартная домашняя кухня", а сама акция носит благотворительный характер.

На раздаче для пенсионеров с 12 до 16 часов работают волонтеры. В другое время заведение функционирует как обычное кафе. Оно рассчитано почти на 70 мест.

Ранее стало известно, что мэрия выделит на социальную поддержку москвичей почти 500 миллиардов рублей в рамках бюджета города на 2020 год.