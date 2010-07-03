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08:36

Участник "Московского долголетия" сбросил 30 кг благодаря йоге и фитнесу

общество Московское долголетие

08:36

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участник проекта "Московское долголетие" 59-летний Тигран Сарибекян похудел на 30 килограммов благодаря занятиям йогой и фитнесом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и соцзащиты населения.

"В мае прошлого года москвич стал участником проекта "Московское долголетие" и его жизнь изменилась: мужчина похудел на 30 кг, начал заниматься английским языком и привлек к занятиям свою супругу", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что о бесплатных занятиях спортом в рамках проекта "Московское долголетие" Сарибекян узнал в местной поликлинике.

Программа "Московское долголетие"

Ранее сообщалось, что школы стали главным центром притяжения для пенсионеров. В рамках проекта "Московское долголетие" занятия в школах посещают более 90 тысяч жителей города старшего поколения. К концу 2019 года ожидается увеличение числа участников программы в два раза.

Участниками "Московского долголетия" могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также жители столицы, вышедшие на пенсию досрочно.

Чтобы записаться в любой из кружков, нужно подать заявление в одном из центров социального обслуживания, в офисах госуслуг "Мои документы", поликлиниках или государственных учреждениях, где проходят занятия: школах, домах культуры. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

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общество Московское долголетие

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