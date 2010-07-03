Занятия в школах посещают 90 тысяч участников "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школы стали главным центром притяжения для пенсионеров. В рамках проекта "Московское долголетие" занятия в школах посещают более 90 тысяч жителей города старшего поколения.

"Более 500 московских школ открыли свои двери для пенсионеров и стали главным поставщиком услуг проекта "Московское долголетие". Нам важно, чтобы все больше москвичей старшего возраста подключались к проекту и проводили свое время интересно и разнообразно", – цитирует Агентство "Москва" замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.

По его словам, к концу 2019 года ожидается увеличение числа участников программы в два раза.

Сейчас к проекту присоединились уже более 180 тысяч человек. Для них работает множество бесплатных творческих студий, спортивных секций и других кружков. Участниками "Московского долголетия" могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также жители столицы, вышедшие на пенсию досрочно.

Чтобы записаться в любой из кружков, нужно подать заявление в одном из центров социального обслуживания, в офисах госуслуг "Мои документы", поликлиниках или государственных учреждениях, где проходят занятия: школах, домах культуры. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.