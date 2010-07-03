Занятия в школах посещают 90 тысяч участников "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Школы стали главным центром притяжения для пенсионеров. В рамках проекта "Московское долголетие" занятия в школах посещают более 90 тысяч жителей города старшего поколения.
"Более 500 московских школ открыли свои двери для пенсионеров и стали главным поставщиком услуг проекта "Московское долголетие". Нам важно, чтобы все больше москвичей старшего возраста подключались к проекту и проводили свое время интересно и разнообразно", – цитирует Агентство "Москва" замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.
По его словам, к концу 2019 года ожидается увеличение числа участников программы в два раза.
Сейчас к проекту присоединились уже более 180 тысяч человек. Для них работает множество бесплатных творческих студий, спортивных секций и других кружков. Участниками "Московского долголетия" могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также жители столицы, вышедшие на пенсию досрочно.
Чтобы записаться в любой из кружков, нужно подать заявление в одном из центров социального обслуживания, в офисах госуслуг "Мои документы", поликлиниках или государственных учреждениях, где проходят занятия: школах, домах культуры. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.