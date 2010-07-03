Восемь дизайнеров поддержали "Московское долголетие"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Восемь российских дизайнеров на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2019 поддержали программу "Московское долголетие".

"Идею о стиле вне возраста воплотили в своих коллекциях восемь домов моды: Oksana Fedorova, Elena Souproun, N.Legenda, Yasya Minochkina, KseniaSeraya x Mad Daisy Moscow, RomaUvarovDesign, Yakubowitch, 21dot12. Одежду этих брендов представили в том числе модели старше 55 лет, среди которых были участницы программы "Московское долголетие", – приводит сообщение пресс-службы Mercedes-Benz Fashion Week Russia Агентство "Москва".

Как отмечается, появление моделей старшего возраста является мировым трендом индустрии моды.

В конце марта Сергей Собянин предложил Владимиру Путину сделать программу "Московское долголетие" всероссийской.

Мэр напомнил, что проект позволяет пожилым людям заниматься в кружках и секциях, а также чувствовать себя более востребованными и общаться друг с другом. Число москвичей, принявших участие в программе, уже перевалило за 200 тысяч.

Проект, над созданием которого работали общественники и активисты, стартовал в марте прошлого года. Программа помогает старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни. Участники проекта "Московское долголетие" регулярно посещают праздничные мероприятия, учатся петь, танцевать, пробуют себя в шахматах, рисовании, скандинавской ходьбе и изучении иностранных языков.