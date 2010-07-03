Столичный медцентр закрыли после оформления кредитов на пенсионеров

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Роспотребнадзор приостановил работу медицинского центра "Все врачи" на улице Новослободская, дом 3 в Тверском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это произошло после оформления кредитов на пациентов, преимущественно пенсионеров, под высокие проценты.

Их приглашали в клинику под предлогом проведения бесплатной диагностики на современном оборудовании в связи с реализацией госпрограммы и при поддержке правительства Москвы.

При "обследовании" у граждан "выявляли" тяжелые заболевания, которые якобы могут быть вылечены исключительно в этой клинике.

Для проведения лечения пенсионеров убеждали заключать договора на дорогостоящее лечение, а в связи с отсутствием у них таких сумм, предлагали оформить рассрочку под высокие проценты.

В ходе расследования также было установлено, что медицинские услуги осуществлялись без действующего санитарно-эпидемиологического заключения. Материалы дела направлены в суд.

Росздравнадзор ранее пресек в Москве деятельность мужчины, представлявшегося врачом и делавшего незаконные аборты на поздних сроках в одной из клиник в центре города.