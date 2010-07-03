Госдума планирует запретить коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

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Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, запрещающий коллекторам взыскивать долги с граждан за жилищно-коммунальные услуги, сообщает газета "Известия".

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, проект рассмотрят в весеннюю сессию.

"Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания", – сказал депутат.

Издание напоминает, что сам запрет вступил в силу еще летом 2019 года, однако его можно обходить через агентский договор.

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Виктор Семендуев рассказал газете, что коллекторы хотят возвращать долги за услуги ЖКХ по агентской схеме. Она, по его словам, не запрещена законом.



В феврале этого года Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам и судебным приставам списывать со счетов должников социальные выплаты.

Документ ввел дополнительные механизмы защиты, которые обеспечили соблюдение норм законодательства о доходах россиян, не подлежащих списанию в рамках исполнительного производства.

В том числе речь идет о средствах, которые выплачиваются в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью, различных компенсационных и единовременных выплатах. Банки и судебные приставы обязаны проверять источники доходов должника и не допускать списания соответствующих социальных выплат.

Подобные ситуации возникали, когда судебные приставы не знали характер доходов и блокировали счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или пособиями по причине вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ и ФССП готовят концепцию нового закона, который смягчит порядок взыскания долгов через суд. Согласно новым правилам, кредиторы смогут обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности, только если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предупреждения.