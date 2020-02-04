Эксперт прокомментировал новые правила общения коллекторов с должниками

12:24
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов прокомментировал Москве 24 новость о том, что коллекторы смогут не называть свои полные данные в разговоре с должником, ограничиваясь именем и цифровым кодом.
По словам эксперта, по законодательству на данный момент должникам должно высылаться уведомление с контактами коллекторского агентства, которое занимается долговым обязательством. Однако на практике это требование не исполняется: должник "знакомится" с коллектором только в самый последний момент.
"В уведомлении должно быть написано, что с человеком будет работать определенное коллекторское агентство и соответствующие телефоны. При таких условиях должник понимает, что ему звонит сотрудник этого агентства, и тогда они могут общаться также с помощью цифрового кода. Потому что и одна сторона, и другая может идентифицировать звонящего. Но сейчас это не работает", – пояснил Крылов.
Собеседник Москвы 24 добавил, что цифровые коды коллекторов могут запутать должника, а также дать поле для действий мошенников.
"Мы попадаем в ту же самую ситуацию, которая связана с мошенниками в банках, когда они звонят, просят что-то назвать, а мы абсолютно не понимаем, звонит ли сотрудник банка или кто-нибудь другой", – подчеркнул Крылов.
Ранее сообщалось, что сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить цифровые идентификаторы. Во время общения с должниками они смогут называть только свое имя и идентификационный код. На данный момент каждый сотрудник банка и микрофинансовых компаний по закону должен полностью представляться при разговоре с должником: сообщать собеседнику свою фамилию, имя и отчество.
Данные изменения прописаны в рабочей версии проекта федерального закона "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц". В министерстве юстиции пояснили, что таким способом взыскателей хотят защитить от агрессии должников. При этом руководители компаний должны будут проследить за обеспечением соответствия кода и конкретного работника. По мнению экспертов, еще одно положение законопроекта предусматривает "маскировку" роботов-коллекторов. Таким образом, при разговоре с должником автоматизированные взыскатели тоже смогут сообщать только имя и идентификационный номер.
В свою очередь, депутаты Госдумы в конце января внесли законопроект, запрещающий коллекторскую деятельность в России. По мнению парламентариев, зачастую заемщики сталкиваются с незаконными действиями коллекторов – "угрозами, шантажом". Также в общении с должниками часто применяются различные методы психологического давления, вынуждая людей обращаться в правоохранительные органы, которые в свою очередь на такие жалобы не реагируют.
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