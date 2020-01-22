Эксперт оценил инициативу разрешить коллекторам взыскивать долги за услуги ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин прокомментировал инициативу разрешить коллекторам взыскивать долги за коммунальные услуги. По мнению эксперта, нововведение ничего не улучшит в оплате.

"Думаю, эта мера связана с определенным уровнем задолженности и создатели законопроекта решили, что если подключить коллекторов, то начнут лучше взыскивать эти долги. Но население, как правило, очень дисциплинированно платит, если оно не может платить больше, значит, есть объективные финансовые ограничения в доходах, возможностях", – заявил собеседник Москвы 24.





Константин Крохин член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Проблема глубже. Основная сумма задолженности все-таки в ресурсной сфере, в коммуналке, там, где у нас есть монополисты, которые работают неэффективно. Отсюда непрозрачность. Управляющие компании, которые являются теми же государственными муниципальными предприятиями, в Москве это "Жилищники". Вот именно там формируется основная непрозрачность, основная проблема задолженности.

Крохин уверен, что эту проблему можно решить лучшим администрированием и усилением контроля со стороны органов жилищного надзора. "Но сейчас модель работает такая, что орган жилищного надзора сквозь пальцы смотрит на нарушение управляющих организаций, потому что это тоже квазигосударственная структура", – пояснил он.

Если допустить, что коллекторам все-таки разрешат взыскивать долги за ЖКУ с населения, то, считает эксперт, это вызовет социальное напряжение.

"ЖКХ – чувствительная социальная сфера. А коллекторы – это определенное вмешательство в частную жизнь, звонки. Звонков сейчас и так много всяких. Это уже информационный шум, который напрягает население, а если еще к этому добавятся законно звонящие коллекторы со своими методами и инструментами, я думаю, что это вызовет напряженность", – заключил Крохин.

Ранее сообщалось, что коллекторов могут допустить до взыскания с граждан долгов по ЖКХ. Об этом говорится в новой версии законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

По информации, разработка проекта велась на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.

Согласно обновленным данным, предлагается возложить взыскание с россиян просроченных задолженностей по оплате коммунальных услуг и жилья на профессиональные коллекторские агентства. Отмечается, что такие долги будут исключены из обязательного досудебного порядка возврата просроченного платежа.

Окончательный вариант документа еще не принят, ряд положений требует уточнений.



Соболева Илона