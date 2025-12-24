Собянин рассказал о развитии энергетических мощностей в Москве

Фото: vkvideo.ru/@moscowduma

Сергей Собянин рассказал о развитии энергетических мощностей в столице в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы.

"Мы должны до 2032 года получить еще 4 ГВт мощностей электроэнергии, которая обеспечивала бы рост всего Московского региона. С учетом роста ВРП (валовой региональный продукт. – Прим. ред.), строительства, развития транспорта и так далее", – поделился мэр.

Собянин также отметил, что получение дополнительных мощностей стало возможно благодаря соответствующему поручению президента России.

Ранее Владимир Путин сообщал, что в России одна из самых зеленых энергетик в мире. Президент уточнял, что государство имеет свою программу по современным и возобновляемым источникам энергии. Однако, по его словам, переход на возобновляемую энергетику требует времени и огромных инвестиций.