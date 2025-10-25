В Минэнерго РФ заявили, что запасов угля хватит на тысячу лет

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Запасов угля хватит еще на тысячу лет, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул, что у России нет планов по отказу от угля для энергетики. В настоящий момент угольная генерация является наиболее надежной и стабильной, кроме того, уголь остается одним из самых низких по стоимости источником энергии. Это является важнейшим фактором при формировании цены на электроэнергию.

Министр добавил, что меры поддержки угольного сектора оказали положительное влияние на отрасль. Несмотря на непростую ситуацию, в первом полугодии 2025 года удалось сохранить объем добычи на уровне 2024 года – 218,8 миллионов тонн. Кроме того, за первые три квартала удалось на 5,5% нарастить динамику по экспорту.

"В целом, предприятия продолжают работать и своевременно выплачивать зарплаты. Это говорит о том, что меры поддержки работают", – указал Цивилев.

Кроме того, подкомиссия под руководством министра финансов Антона Силуанова рассматривает индивидуальные заявки. В настоящий момент изучены заявки 42 предприятий, а на рассмотрении находятся еще 8. Также около 15 компаний планируют подать документы в ближайшее время, подчеркнул глава Минэнерго.

Однако некоторые предприятия угольной отрасли, которые не имели достаточно эффективную экономическую модель, прекратили работу, указал Цивилев.

"При этом их технику и персонал перевели на другие предприятия, где условия лучше – например, меньше транспортное плечо или выше производительность оборудования", – заключил министр.

Ранее о том, что Россия обладает запасом угля, которого хватит на тысячу лет, говорил Владимир Путин. Одновременно с этим он обратил внимание на возможный дефицит газа в стране, отсутствие связи между элементами энергетической инфраструктуры и необходимость развития сетевого хозяйства.

