Адвокат Салкин: не отправившего подарок Тайного Санту ждет социальное осуждение

Фото: depositphotos/freedomtumz

Основным наказанием за отсутствие подарка для подопечного в игре "Тайный Санта" может стать социальное осуждение и потеря репутации. Об этом заявил адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин в беседе с Life.ru.

По словам юриста, данная игра стала очень популярной среди российских коллективов. Она предполагает покупку участниками друг другу подарков-сюрпризов по жребию. Однако некоторые "Санты" забывают купить презент или сознательно этого не делают.

Но, по мнению Салкина, привлечь к ответственности за мошенничество такого сотрудника практически невозможно, поскольку данный вид преступления предусматривает хищение с причинением значительного ущерба.

"А здесь речь идет о бытовой договоренности и символических суммах. В реальности возможны только репутационные последствия – от исключения из подобных акций до неофициального статуса "самого жадного коллеги офиса", – пояснил адвокат.

В частности, работник рискует утратить доверие коллег, что может повлиять на его профессиональную репутацию и командный дух. Более того, в некоторых случаях возникают конфликты или ухудшается атмосфера в коллективе.

"Однако юридические последствия маловероятны, поскольку такие ситуации чаще всего остаются в рамках межличностных договоренностей и не выходят за пределы корпоративных правил", – заключил Салкин.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что "Тайный Санта" может создать конфликт или усугубить проблемы между коллегами. По ее словам, игра может стать раздражителем в случаях, когда человек должен выбрать подарок тому, с кем он находится исключительно в рабочих отношениях.

Кроме этого, у дарителя, возможно, появится ощущение нарушения личных границ из-за траты времени на покупку подходящей вещи. Эксперт отметила, что источниками стресса также могут стать неравенство в выборе подарка, дополнительная финансовая нагрузка и переживания, понравится ли вещь получателю.