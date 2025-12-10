Более 6,8 млн вызовов приняла столичная "Система-112" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Московская "Система-112" приняла более 6,8 миллиона вызовов с начала года. Из них 3,3 миллиона потребовали оповещения экстренных служб, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ежедневно в городе дежурят до 125 специалистов. Прием и обработка сообщений полностью автоматизированы. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию и при необходимости направляет на место городские и экстренные службы.

Обратиться за помощью можно не только по номеру "112", но и отправив на него СМС-сообщение.

Столичная "Система-112" взаимодействует более чем с 200 экстренными и аварийными службами города, а также аналогичными системами Московской и Калужской областей. К ней подключены все операторы связи.

Операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Благодаря техническому решению они могут общаться с людьми, которые находятся в автомобиле.

