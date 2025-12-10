Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 15:10

Общество

Более 6,8 млн вызовов приняла столичная "Система-112" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Московская "Система-112" приняла более 6,8 миллиона вызовов с начала года. Из них 3,3 миллиона потребовали оповещения экстренных служб, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ежедневно в городе дежурят до 125 специалистов. Прием и обработка сообщений полностью автоматизированы. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию и при необходимости направляет на место городские и экстренные службы.

Обратиться за помощью можно не только по номеру "112", но и отправив на него СМС-сообщение.

Столичная "Система-112" взаимодействует более чем с 200 экстренными и аварийными службами города, а также аналогичными системами Московской и Калужской областей. К ней подключены все операторы связи.

Операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Благодаря техническому решению они могут общаться с людьми, которые находятся в автомобиле.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале работы двух новых подразделений пожарных и спасателей в Москве. В районе Северном возвели здание для отряда № 210 и оснастили его мощной техникой. Обучаться сотрудники будут на скалодроме и огневой полосе препятствий. В здании для отряда № 4 в районе Вороново в ТиНАО теперь есть снегоходы и квадроциклы.

Читайте также


обществогород

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика