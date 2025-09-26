Собянин объявил о начале работы новых подразделений пожарных и спасателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два новых подразделения пожарных и спасателей заступили на дежурство в Москве, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, в районе Северном возвели здание для отряда № 210, а также оснастили его мощной техникой. Для обучения сотрудников создали специальную башню со скалодромом и огневую полосу препятствий.

В свою очередь, здание отряда № 4 в районе Вороново в ТиНАО капитально отремонтировали. Теперь там есть необходимые транспортные средства, включая квадроциклы и снегоходы для работы в лесопарках.

Открытие новых подразделений стало частью масштабной программы по развитию системы безопасности в столице. Это помогает сократить время реакции на чрезвычайные происшествия, пояснил градоначальник.

В настоящее время в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы работают около 18 тысяч человек. Благодаря их слаженной работе число пожаров и их последствий сократилось в 4 раза. Время прибытия спасателей на вызов в любое место составляет менее 7 минут.



"Новые отряды, современная техника и высококвалифицированные сотрудники – гарант того, что жизнь горожан защищается на самом высоком уровне", – отметил Собянин.

За последние 15 лет в Москве построили и обновили 53 пожарных депо, 16 из которых расположены в ТиНАО. За это время город также приобрел более 700 единиц техники и свыше 150 тысяч единиц оборудования. В их числе – пожарный вертолет Ка-32А11ВС.