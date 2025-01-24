Новое пожарное депо появилось на территории бывшей промзоны ЗИЛ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новое пожарное депо на четыре единицы спецтехники построено на месте бывшей территории промзоны ЗИЛ, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Депо сократит время для прибытия сотрудников экстренных служб на место ЧП, добавили в пресс-службе. Оно находится по адресу улица Тюфелева Роща, дом 3. Общая площадь постройки составила почти 3 тысячи квадратных метров, здание возвели в рамках программы "Безопасный город".

"Для подготовки пожарных к различным ситуациям здесь оборудовали тренировочную башню со скалодромом", – сказал Ефимов.

В депо есть стоянка для техники, посты мойки и техобслуживания, а также помещения для стирки и сушки специальной одежды. Наружные стены здания облицованы красными бетонными панелями, а окна в административной части имеют алюминиевый профиль.

"Прилегающую территорию благоустроили: на ней оборудовали спортивную площадку со специализированными снарядами и беговую дорожку для сдачи профессиональных нормативов", – добавил руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Кроме того, по словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, за период строительства специалисты провели 7 контрольно-надзорных мероприятий.

"По результатам итоговой проверки ведомство выдало застройщику заключение о соответствии объекта проектной документации, а затем оформило разрешение на его ввод в эксплуатацию", – заключил Слободчиков.

Ранее на улице Саларьевской в Коммунарке завершили строительство пожарного депо на 144 человека и 6 машин, рассказывал Сергей Собянин. Мэр напомнил, что возведение подобных объектов в рамках "Безопасного города" близится к завершению. С 2017 года в столице ввели 16 подобных объектов.

