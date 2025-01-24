Более 200 школ и детсадов построят по программе КРТ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят 108 детских садов и 94 школы. Их смогут посещать более 96 тысяч детей, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Вице-мэр уточнил, что будут как частные, так и государственные учреждения. В данный момент город прорабатывает возведение 108 детских садов на 28,3 тысячи воспитанников и 94 школ для 68,1 тысячи учеников. Новые объекты появятся в городских кварталах на месте бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых территориях суммарной площадью порядка 2,1 тысячи гектаров, пояснил Ефимов.

Окончательное число соцобъектов и их параметры будут утверждены в рамках принимаемых городом решений о КРТ. Всего за прошлый год количество планируемых к строительству образовательных учреждений по программе выросло более чем на 10%: с 180 в 2024 году до 202 в 2025-м.

Как уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман, 17 детсадов и 16 школ планируют построить в СВАО в рамках 11 проектов КРТ. Семь проектов уже находятся на стадии реализации. Проводится редевелопмент территорий общей площадью почти 210 гектаров, на которых появится 10 детсадов и столько же школ, рассчитанных на 9,5 тысячи детей, отметил он.

За пять лет на юге Москвы построили 22 объекта образования – более 105 тысяч квадратных метров инфраструктуры. В общей сложности они рассчитаны почти на шесть тысяч школьных и дошкольных мест. Строительство велось за счет городского бюджета и внебюджетных средств.