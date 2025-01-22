Город выставит на торги здание под частный детский сад на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город выставит на торги нежилое здание на юго-востоке Москвы по программе один рубль за квадратный метр в год. В нем можно будет открыть частный детский сад, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

Он рассказал, что площадь здания составляет более 2,8 тысячи квадратных метров. Таким образом, после открытия детсада в районе Люблино появится не менее 150 мест для занятий детей дошкольного возраста.

"По условиям программы предприниматель получит возможность перейти на льготную ставку после ремонта помещений и выполнения требований по ведению образовательной деятельности", – сообщил Гаман.

Двухэтажное здание, построенное в 1979 году, находится по адресу Краснодарская улица, дом 61. Кроме самого дома, победитель электронного аукциона получит в аренду земельный участок площадью свыше 0,9 гектара, на котором он сможет оборудовать площадки для игр и развития детей.

Согласно условиям программы, инвестор получит право заключить договор аренды с городом на 49 лет. Ему нужно будет оценить и согласовать объем работ для восстановления здания. В случае косметического ремонта предприниматель должен начать образовательный процесс через шесть месяцев, а при капитальном – в течение полутора лет, при этом на реконструкцию отводится три года.

Также инвестору необходимо будет выполнить требования программы по ведению образовательной деятельности. Затем он сможет перейти на льготную ставку аренды здания из расчета один рубль за квадратный метр в год, а также участка, плата за который также составит один рубль в год.

Возможность аренды помещений для открытий школ и детсадов по льготной программе весьма востребована у московских предпринимателей, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. В прошлом году средняя конкуренция на аукционах составила пять участников на лот.

За последние пять лет бизнес в Москве приобрел более 110 исторических зданий и помещений. Так столица привлекает инвесторов к восстановлению памятников архитектуры.

Инвесторы могут приобрести недвижимость в зданиях, которые являются объектами культурного наследия федерального или регионального уровня, а также в объектах, которые имеют статус выявленных ОКН.

В январе Москва установила льготные ставки аренды объектов нежилой недвижимости для представителей бизнеса и некоммерческих организаций (НКО), которые будут действовать в столице в 2025 году.

Они будут доступны более тысячам компаний и НКО, которые работают в сферах образования, медицины, науки, культуры и других, а также занимаются благотворительностью.