Москва установила льготные ставки аренды городских помещений в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимр Новиков

Москва установила льготные ставки аренды объектов нежилой недвижимости для представителей бизнеса и некоммерческих организаций (НКО), которые будут действовать в столице в 2025 году, рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Они будут доступны более тысячам компаний и НКО, которые работают в сферах образования, медицины, науки, культуры и других, а также занимаются благотворительностью.



"Город рассматривает поддержку бизнеса как инвестиции в устойчивый рост экономики столицы, укрепление ее конкурентоспособности и сбалансированности", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Для малого бизнеса, арендующего городскую недвижимость без торгов, а также работающего в социально значимых сферах, предусмотрели сниженную ставку в размере 5,3 тысячи рублей за квадратный метр в год. Для ее получения необходимо обратиться в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства.

Помимо этого, все претендующие на льготную ставку арендаторы должны значиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и не иметь задолженностей по арендной плате и неустойкам.

В свою очередь, некоммерческим, общественным и медицинским организациям, профсоюзам, творческим союзам, частным образовательным учреждениям предлагается льгота в аренде в размере 4 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Вместе с тем ставку в 2,1 тысячи рублей могут получить организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие лицензию на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование.

В прошлом году московские компании, занимающиеся производством одежды, лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов питания, микроэлектроники, смогли получить более 120 миллиардов рублей льготных инвестиционных кредитов. На эти средства фирмы обновили парк оборудования, модернизировали площадки, нарастили производственные мощности и наладили выпуск новой важной и высокотехнологичной продукции.

Предприятия могут рассчитывать на льготный инвесткредит, который предоставляет Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Размер займа может достигать трех миллиардов рублей, а срок погашения – трех лет. При этом ставка по займу составляет всего 3% годовых.