Город выдал льготу на аренду земли технопарку на востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столица выдала Московскому заводу тепловой автоматики льготу в виде снижения арендной платы за землю, что позволит компании использовать сэкономленные деньги для своего дальнейшего развития. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, для поддержки бизнеса в столице существует множество инструментов. Льготная ставка составляет всего 0,01% от кадастровой стоимости. Такую меру получил столичный технопарк, площадь которого в районе Соколиная Гора достигает почти 0,1 гектара.

"Ранее предприятию были предоставлены аналогичные льготы на аренду еще четырех соседних участков. В результате компания сможет ежегодно экономить около 4,95 миллиона рублей", – сказал Ефимов.

Льготный период составляет десять лет. С предпринимателем было заключено дополнительное соглашение к договору аренды, технопарк обязан ежегодно подтверждать свой статус, который позволяет ему пользоваться ставкой.

Завод арендует у столицы на льготных условиях пять земельных участков общей площадью 1,6 гектара. Средства, сэкономленные на аренде, компания должна инвестировать в собственное развитие. Это может быть ремонт зданий, обновление производственных мощностей или научные исследования и разработки, рассказал министр правительства Москвы Максим Гаман.

История предприятия берет свое начало почти 100 лет назад. Изначально основной продукцией были клепаные котлы для котельных. В 1960 году предприятие сменило профиль и начало выпускать средства автоматизации для энергетической отрасли.

Предприятие стало одним из ведущих в области разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и различных отраслях промышленности. За последние годы завод значительно расширил свою специализацию.

Между тем 19 резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" завершили пилотный этап "Производительности труда". В их число вошли производители композитных материалов, канатных дорог, роботизированных протезов, интерактивного оборудования и других инновационных изделий. Предприятия, которые завершили первый этап нацпроекта, увеличили выработку на 60,5%.