Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" завершили пилотный этап "Производительности труда"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пилотный этап национального проекта завершили 19 резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". В их число вошли производители композитных материалов, конденсаторов, канатных дорог, роботизированных протезов, интерактивного оборудования, сенсорных дисплеев и других инновационных изделий, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Особая экономическая зона "Технополис "Москва" – центр развития высоких технологий. Сегодня на площадках ОЭЗ работает более 220 предприятий микроэлектроники, фотоники, фармацевтики, беспилотных авиасистем и других перспективных отраслей. Они могут получить статус резидента и воспользоваться другими действенными мерами поддержки от города", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С начала прошлого года к нацпроекту присоединились 20 компаний ОЭЗ, одна из которых будет внедрять инструменты бережливого производства в следующем году.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, предприятия, которые завершили первый этап нацпроекта, увеличили выработку на 60,5%, сократили время выполнения работы на 33,7% и объем незавершенного производства на 23,8%. Их совокупный экономический эффект составил более 625 миллионов рублей.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что участники нацпроекта занимаются выпуском высокотехнологичной и инновационной продукции. Одно из предприятий улучшило процессы создания активных протезов и абсорбирующего белья, а производитель сенсорных дисплеев смог оптимизировать выпуск интерактивных панелей и комплектов.

Кроме того, еще один резидент "Технополиса "Москва" стал изготовлять высокоточные угле- и стеклопластиковые композитные изделия. Гендиректор компании Михаил Столяров подчеркнул, что благодаря участию в нацпроекте производитель установил проблемы и внедрил необходимые инструменты бережливого производства. В результате компания минимизировала потери и увеличила несерийную продукцию.

Между тем гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев отметил, что участие в "Производительности труда" помогает вырасти в эффективности производства, качестве и конкурентоспособности. Также гендир одного из резидентов Андрей Ильин добавил, что с прошлого года его компания уменьшила затраты на логистику, увеличила число оборудования, а также сократила время на прием и отгрузку продукции.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в особой экономической зоне "Технополис "Москва" откроется второй флагманский центр практической подготовки колледжей. Это будет инновационное образовательное пространство, подобное уже работающему в индустриальном парке "Руднево". Мощности нового флагманского центра позволят обучать до 1,5 тысячи студентов в год.

