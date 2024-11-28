Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале об утверждении стратегии развития столичных технопарков до 2030 года.



Мэр напомнил, что технопарки являются площадками, где компании могут быстро начать инновационные производства. Благодаря этим пространствам резидентам предоставлен доступ к помещениям и оборудованию, а также к экосистемам и городским мерам поддержки, включая гранты, налоговые льготы и субсидии.

В Москве появились около 48 технопарков, их производственные площади заполнены на 99%. Там разместились более 2,2 тысячи компаний, в которых созданы 74,5 тысячи рабочих мест.



В будущем, по словам градоначальника, планируется увеличить число инвестиций и ввести примерно 2,5 миллиона квадратных метров лабораторных, производственных и офисных площадей. Он считает, что это поможет нарастить мощности технопарков в 2 раза – до 5 тысяч компаний и 150 тысяч рабочих мест.

"Расширять сеть технопарков будем в том числе с помощью программы комплексного развития территорий", – уточнил мэр.

Город предоставит налоговые льготы восьми высокотехнологичным компаниям, которые являются резидентами технопарков, рассказал ранее Собянин. Для этого производителям инновационной продукции был присвоен статус якорных резидентов технопарков. За счет этого предприятия смогут пользоваться различными мерами господдержки.

